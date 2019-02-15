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Фора-Банк, лицензия №1885

Фора-Банк - Филиал в г. Санкт-Петербурге

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,40 66,90 15.02.2019 13:02
Евро от 1 75,00 75,50 15.02.2019 13:02
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Есть комиссии

Контактная информация

Показать телефон +7 812 414-31-75, 8 800 100-98-89
Санкт-Петербург, улица Фучика, 2А
вход с ул. Салова
Бухарестская, Международная, Волковская

Режим работы

10:00—21:30
141 378