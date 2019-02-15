Фора-Банк, лицензия №1885
Бухарестская, Международная, Волковская
Фора-Банк - Филиал в г. Санкт-Петербурге
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,40
|66,90
|15.02.2019 13:02
|Евро
|от 1
|75,00
|75,50
|15.02.2019 13:02
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Есть комиссии
Контактная информация
Показать телефон +7 812 414-31-75, 8 800 100-98-89
Санкт-Петербург, улица Фучика, 2А
вход с ул. Салова
Режим работы
10:00—21:30
141 378