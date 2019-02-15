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Фора-Банк, лицензия №1885

Фора-Банк - Операционный офис "Липецкий"

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,25 66,95 15.02.2019 13:03
Евро от 1 74,75 75,45 15.02.2019 13:03
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон +7 4247 27-00-74
3908050 г. Липецк, ул. Зегеля, д. 44

Режим работы

пн — пт:
09:00—20:00
сб:
10:00—17:00
13:00—14:00
вс:
выходной
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