Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления Доллар США от 1 66,25 66,95 15.02.2019 13:03 Евро от 1 74,75 75,45 15.02.2019 13:03

Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.