Фора-Банк, лицензия №1885
Фора-Банк - Центральный офис
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,25
|67,05
|15.02.2019 13:03
|Евро
|от 1
|74,90
|75,70
|15.02.2019 13:03
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
О комиссиях нет информации
Контактная информация
Показать телефон +7 4842 701-000, +7 4842 701-006, +7 4842 701-010
248000, г. Калуга, ул. Воронина, д.4
Режим работы
пн — пт:
09:00—21:00
сб:
10:00—15:30
вс:
выходной
Дополнительная информация
При покупке/продаже от 10 000 у.е.– индивидуальный курс / справки по тел. 8(4842) 701-017.
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