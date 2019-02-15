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Фора-Банк, лицензия №1885

Фора-Банк - Центральный офис

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,25 67,05 15.02.2019 13:03
Евро от 1 74,90 75,70 15.02.2019 13:03
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

О комиссиях нет информации

Контактная информация

Показать телефон +7 4842 701-000, +7 4842 701-006, +7 4842 701-010
248000, г. Калуга, ул. Воронина, д.4

Режим работы

пн — пт:
09:00—21:00
сб:
10:00—15:30
вс:
выходной

Дополнительная информация

При покупке/продаже от 10 000 у.е.– индивидуальный курс / справки по тел. 8(4842) 701-017.

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