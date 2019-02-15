Фора-Банк, лицензия №1885
Фора-Банк - Филиал в г.Ставрополь
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,15
|67,14
|15.02.2019 13:02
|Евро
|от 1
|74,72
|75,70
|15.02.2019 13:02
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон +7 8652 225-165
355017, г.Ставрополь, ул.Мира, 319
Режим работы
09:00—20:00
18 554