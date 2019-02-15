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Фора-Банк, лицензия №1885

Фора-Банк - Филиал в г.Ставрополь

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,15 67,14 15.02.2019 13:02
Евро от 1 74,72 75,70 15.02.2019 13:02
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон +7 8652 225-165
355017, г.Ставрополь, ул.Мира, 319

Режим работы

09:00—20:00
18 554