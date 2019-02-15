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Фора-Банк, лицензия №1885

Фора-Банк - Операционный офис "Ивановский" №1

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,35 67,04 15.02.2019 13:02
Евро от 1 74,85 75,64 15.02.2019 13:02
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

О комиссиях нет информации

Контактная информация

Показать телефон +7 4932 558-132, +7 4932 558-133
Иваново, Кохомское шоссе, 1
ТРЦ "РИО"

Режим работы

09:00—20:00
19 065