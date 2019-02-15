Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления Доллар США от 1 66,20 67,10 15.02.2019 12:15 Евро от 1 74,90 75,70 15.02.2019 12:15 Казахстанский тенге за 100 ед. валюты от 100 16,30 17,40 15.02.2019 12:15

Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.