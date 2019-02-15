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РАМ Банк, лицензия №3480

РАМ Банк - Центральный офис

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,20 67,10 15.02.2019 12:15
Евро от 1 74,90 75,70 15.02.2019 12:15
Казахстанский тенге
за 100 ед. валюты
от 100 16,30 17,40 15.02.2019 12:15
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон +7 495 707-22-02 доб. 410, 411, 420
Москва, Шмитовский проезд, 3с3
Улица 1905 года, Выставочная, Краснопресненская

Режим работы

пн, вт, ср, чт:
09:30—17:15
пт:
09:30—16:00
сб, вс:
выходной
265 247