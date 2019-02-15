РАМ Банк, лицензия №3480
Улица 1905 года, Выставочная, Краснопресненская
РАМ Банк - Центральный офис
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,20
|67,10
|15.02.2019 12:15
|Евро
|от 1
|74,90
|75,70
|15.02.2019 12:15
|
Казахстанский тенге
за 100 ед. валюты
|от 100
|16,30
|17,40
|15.02.2019 12:15
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон +7 495 707-22-02 доб. 410, 411, 420
Москва, Шмитовский проезд, 3с3
Режим работы
пн, вт, ср, чт:
09:30—17:15
пт:
09:30—16:00
сб, вс:
выходной
265 247