Фора-Банк, лицензия №1885
Фора-Банк - Операционный офис в городе Сочи
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,30
|67,10
|15.02.2019 13:02
|Евро
|от 1
|75,00
|75,80
|15.02.2019 13:02
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон +7 862 266-56-88
Краснодарский край, Сочи, микрорайон Центральный, Несебрская улица, 1А
Торговая галерея "Гранд Марина"
Режим работы
09:00—21:00
6 936