Фора-Банк, лицензия №1885
Фора-Банк - Операционный офис «Адлер»
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,30
|67,10
|15.02.2019 13:32
|Евро
|от 1
|75,00
|75,80
|15.02.2019 13:32
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон +7 862 291-88-32
Краснодарский край, Сочи, микрорайон Адлер, Старонасыпная улица, 22
Офисный центр "Плаза"
Режим работы
пн — пт:
09:00—18:00
сб, вс:
выходной
13 736