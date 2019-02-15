Вход
Фора-Банк, лицензия №1885

Фора-Банк - Операционный офис "Тамбовский"

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,10 67,20 15.02.2019 09:00
Евро от 1 74,50 75,60 15.02.2019 09:00
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон +7 4752 504-915
392000, г.Тамбов, ул.Советская 99а, ТРЦ РИО, 1 этаж

Режим работы

10:00—22:00
11 740