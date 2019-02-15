Фора-Банк, лицензия №1885
Фора-Банк - Операционный офис "Тамбовский"
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,10
|67,20
|15.02.2019 09:00
|Евро
|от 1
|74,50
|75,60
|15.02.2019 09:00
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон +7 4752 504-915
392000, г.Тамбов, ул.Советская 99а, ТРЦ РИО, 1 этаж
Режим работы
10:00—22:00
11 740