Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления Доллар США от 1 66,10 67,20 15.02.2019 09:00 Евро от 1 74,50 75,60 15.02.2019 09:00

Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.