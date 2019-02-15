Фора-Банк, лицензия №1885
Фора-Банк - Филиал в г. Ростов-на-Дону
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,30
|67,10
|15.02.2019 13:03
|Евро
|от 1
|75,00
|75,80
|15.02.2019 13:03
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
О комиссиях нет информации
Контактная информация
Показать телефон +7 863 240-36-40
Ростов-на-Дону, Пушкинская улица, 117
Режим работы
пн — пт:
09:00—20:00
сб:
10:00—16:00
вс:
выходной
87 445