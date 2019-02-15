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Фора-Банк, лицензия №1885

Фора-Банк - Филиал в г. Ростов-на-Дону

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,30 67,10 15.02.2019 13:03
Евро от 1 75,00 75,80 15.02.2019 13:03
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

О комиссиях нет информации

Контактная информация

Показать телефон +7 863 240-36-40
Ростов-на-Дону, Пушкинская улица, 117

Режим работы

пн — пт:
09:00—20:00
сб:
10:00—16:00
вс:
выходной
87 445