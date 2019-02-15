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Фора-Банк, лицензия №1885

Фора-Банк - Операционный офис «Краснодарский»

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,30 67,10 15.02.2019 13:03
Евро от 1 75,00 75,80 15.02.2019 13:03
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон +7 861 214-99-16, 214-99-12
Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Орджоникидзе, д.41
Вход в банк со стороны ул. Красноармейской

Режим работы

пн — пт:
09:00—20:00
13:00—14:00
сб:
10:00—17:00
13:00—13:45
вс:
выходной
36 608