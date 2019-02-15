Фора-Банк, лицензия №1885
Фора-Банк - Операционный офис «Краснодарский»
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,30
|67,10
|15.02.2019 13:03
|Евро
|от 1
|75,00
|75,80
|15.02.2019 13:03
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон +7 861 214-99-16, 214-99-12
Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Орджоникидзе, д.41
Вход в банк со стороны ул. Красноармейской
Режим работы
пн — пт:
09:00—20:00
13:00—14:00
сб:
10:00—17:00
13:00—13:45
вс:
выходной
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