Металлург, лицензия №2877
Профсоюзная, Академическая, Новые Черёмушки
Банк Металлург
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,55
|66,85
|15.02.2019 15:51
|Евро
|от 1
|75,05
|75,45
|15.02.2019 15:51
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон +7 495 637-85-12
Москва, улица Ивана Бабушкина, 16А
Режим работы
пн, вт, ср, чт:
10:00—21:00
пт:
10:00—20:00
сб, вс:
выходной
Дополнительная информация
Обмен валюты БЕЗ КОМИССИИ. Валюта всегда в наличии без предварительного заказа. Безопасно - Закрытая охраняемая территория.
304 074