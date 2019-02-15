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Металлург, лицензия №2877

Банк Металлург

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,55 66,85 15.02.2019 15:51
Евро от 1 75,05 75,45 15.02.2019 15:51
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон +7 495 637-85-12
Москва, улица Ивана Бабушкина, 16А
Профсоюзная, Академическая, Новые Черёмушки

Режим работы

пн, вт, ср, чт:
10:00—21:00
пт:
10:00—20:00
сб, вс:
выходной

Дополнительная информация

Обмен валюты БЕЗ КОМИССИИ. Валюта всегда в наличии без предварительного заказа. Безопасно - Закрытая охраняемая территория.

304 074