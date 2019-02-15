Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления Доллар США от 1 66,40 66,85 15.02.2019 13:04 Евро от 1 75,00 75,40 15.02.2019 13:04 Китайский юань за 10 ед. валюты от 1 96,00 101,00 15.02.2019 13:04 Фунт стерлингов Соединенного королевства от 1 85,00 86,20 15.02.2019 13:04 Швейцарский франк от 1 65,90 67,00 15.02.2019 13:04

Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.