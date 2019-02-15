Внешфинбанк, лицензия №3173
Новокузнецкая, Третьяковская, Третьяковская
Внешфинбанк - ДО "Центральный"
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,40
|66,85
|15.02.2019 13:04
|Евро
|от 1
|75,00
|75,40
|15.02.2019 13:04
|
Китайский юань
за 10 ед. валюты
|от 1
|96,00
|101,00
|15.02.2019 13:04
|Фунт стерлингов Соединенного королевства
|от 1
|85,00
|86,20
|15.02.2019 13:04
|Швейцарский франк
|от 1
|65,90
|67,00
|15.02.2019 13:04
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон +7 495 256-80-20
Москва, Руновский переулок, 6с2
Режим работы
пн — пт:
09:15—21:00
сб:
10:00—20:30
вс:
10:00—17:00
955 383