Фора-Банк, лицензия №1885
Фора-Банк - Операционный офис г.Твери
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,20
|67,10
|15.02.2019 13:03
|Евро
|от 1
|74,75
|75,75
|15.02.2019 13:03
|Фунт стерлингов Соединенного королевства
|от 1
|84,65
|86,40
|15.02.2019 13:03
|Швейцарский франк
|от 1
|65,50
|67,10
|15.02.2019 13:03
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон +7 4822 49-54-06
г. Тверь, п.Гагарина, д.5
Торгово-развлекательный центр "РИО"
Режим работы
10:00—21:30
27 472