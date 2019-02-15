Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления Доллар США от 1 66,20 67,10 15.02.2019 13:03 Евро от 1 74,75 75,75 15.02.2019 13:03 Фунт стерлингов Соединенного королевства от 1 84,65 86,40 15.02.2019 13:03 Швейцарский франк от 1 65,50 67,10 15.02.2019 13:03

Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.