Веста
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,20
|66,79
|15.02.2019 13:04
|Евро
|от 1
|74,80
|75,39
|15.02.2019 13:04
Услуги и комиссии
Контактная информация
Режим работы
Дополнительная информация
В рабочие дни с 06:30 до 16:00 Вы можете дистанционно зафиксировать для себя курс обмена наличной иностранной валюты на 3 часа, заполнив форму на сайте банка в разделе "Курсы валют".
Для этого, пожалуйста, перейдите по ссылке: https://ibv.ru/fixed
Обращаем ваше внимание, что автомат электронной очереди работает до 18:30, обслуживание после 18:30 возможно только в случае отсутствия очереди в кассовый узел. Вы гарантированно будете обслужены, если прибудете до 18:30.
В предпраздничные дни Банк работает до 18:30, поэтому талон электронной очереди необходимо взять до 17:30. Обслуживание после 17:30 в такие дни возможно только в случае отсутствия очереди в кассовый узел. Вы гарантированно будете обслужены в предпраздничный день, если прибудете в банк до 17:30.
Благодарим за понимание!
Будем рады ответить на любые Ваши вопросы по обмену валюты по телефону: 8 (495) 637-82-00.