Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Дополнительная информация

В рабочие дни с 06:30 до 16:00 Вы можете дистанционно зафиксировать для себя курс обмена наличной иностранной валюты на 3 часа, заполнив форму на сайте банка в разделе "Курсы валют".

Для этого, пожалуйста, перейдите по ссылке: https://ibv.ru/fixed

Обращаем ваше внимание, что автомат электронной очереди работает до 18:30, обслуживание после 18:30 возможно только в случае отсутствия очереди в кассовый узел. Вы гарантированно будете обслужены, если прибудете до 18:30.

В предпраздничные дни Банк работает до 18:30, поэтому талон электронной очереди необходимо взять до 17:30. Обслуживание после 17:30 в такие дни возможно только в случае отсутствия очереди в кассовый узел. Вы гарантированно будете обслужены в предпраздничный день, если прибудете в банк до 17:30.

Благодарим за понимание!

Будем рады ответить на любые Ваши вопросы по обмену валюты по телефону: 8 (495) 637-82-00.