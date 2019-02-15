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Агророс, лицензия №2860

Агророс - ОО «Лиговский»

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,06 66,87 15.02.2019 13:04
Евро от 1 75,16 75,54 15.02.2019 13:04
Китайский юань
за 10 ед. валюты
от 10 967,00 987,00 15.02.2019 13:04
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон +7 812 380-75-56
г. Санкт-Петербург, Транспортный переулок, 2а
ст. метро "Лиговский проспект" (направо от выхода из метро, 150 метров по Транспортному переулку)
Лиговский проспект

Режим работы

пн — пт:
10:00—18:30
13:00—14:00
сб:
выходной
вс:
выходной
137 941