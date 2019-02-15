Агророс, лицензия №2860
Лиговский проспект
Агророс - ОО «Лиговский»
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,06
|66,87
|15.02.2019 13:04
|Евро
|от 1
|75,16
|75,54
|15.02.2019 13:04
|
Китайский юань
за 10 ед. валюты
|от 10
|967,00
|987,00
|15.02.2019 13:04
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон +7 812 380-75-56
г. Санкт-Петербург, Транспортный переулок, 2а
ст. метро "Лиговский проспект" (направо от выхода из метро, 150 метров по Транспортному переулку)
Режим работы
пн — пт:
10:00—18:30
13:00—14:00
сб:
выходной
вс:
выходной
137 941