Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления Доллар США от 1 66,06 66,87 15.02.2019 13:04 Евро от 1 75,16 75,54 15.02.2019 13:04 Китайский юань за 10 ед. валюты от 10 967,00 987,00 15.02.2019 13:04

Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.