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НБД-Банк, лицензия №1966

НБД-Банк - Кировский операционный офис

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,35 67,10 15.02.2019 10:49
Евро от 1 74,85 75,60 15.02.2019 10:49
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

О комиссиях нет информации

Контактная информация

Показать телефон +7 8332 64-03-03, 64-57-62
Киров, ул. Ленина, 79Б

Режим работы

выходной
11 849