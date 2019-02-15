НБД-Банк, лицензия №1966
НБД-Банк - Кировский операционный офис
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,35
|67,10
|15.02.2019 10:49
|Евро
|от 1
|74,85
|75,60
|15.02.2019 10:49
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
О комиссиях нет информации
Контактная информация
Показать телефон +7 8332 64-03-03, 64-57-62
Киров, ул. Ленина, 79Б
Режим работы
выходной
11 849