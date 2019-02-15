Фора-Банк, лицензия №1885
Фора-Банк - ОО "Тульский-4"
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,30
|67,00
|15.02.2019 13:04
|Евро
|от 1
|74,95
|75,65
|15.02.2019 13:04
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон +7 4872 25-90-60, +7 4872 25-90-40
Тула, Советская улица, 29
Здание гостиницы SK Royal
Режим работы
пн — пт:
09:00—20:00
сб:
10:00—16:00
вс:
выходной
22 442