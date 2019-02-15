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Фора-Банк, лицензия №1885

Фора-Банк - ОО "Тульский-4"

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,30 67,00 15.02.2019 13:04
Евро от 1 74,95 75,65 15.02.2019 13:04
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон +7 4872 25-90-60, +7 4872 25-90-40
Тула, Советская улица, 29
Здание гостиницы SK Royal

Режим работы

пн — пт:
09:00—20:00
сб:
10:00—16:00
вс:
выходной
22 442