Фора-Банк, лицензия №1885
Фора-Банк - ОО "Наро-Фоминский"
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,05
|67,25
|15.02.2019 13:03
|Евро
|от 1
|74,70
|75,90
|15.02.2019 13:03
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон +7 496 343-45-83, +7 496 343-45-83
Московская область, Наро-Фоминск, улица Маршала Жукова, 8
Режим работы
пн — пт:
09:00—19:00
сб:
09:00—19:00
13:00—14:00
вс:
выходной
1 283