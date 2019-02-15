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Фора-Банк, лицензия №1885

Фора-Банк - ОО "Наро-Фоминский"

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,05 67,25 15.02.2019 13:03
Евро от 1 74,70 75,90 15.02.2019 13:03
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон +7 496 343-45-83, +7 496 343-45-83
Московская область, Наро-Фоминск, улица Маршала Жукова, 8

Режим работы

пн — пт:
09:00—19:00
сб:
09:00—19:00
13:00—14:00
вс:
выходной
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