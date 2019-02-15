Фора-Банк, лицензия №1885
Фора-Банк - Дополнительный офис №7 "Обнинский"
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,20
|67,10
|15.02.2019 13:04
|Евро
|от 1
|74,85
|75,75
|15.02.2019 13:04
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон +7 48439 26-2-26, +7 48439 26-0-60
Калужская область, Обнинск, проспект Маркса, 73А
Режим работы
пн — пт:
09:00—19:00
сб:
09:30—16:30
13:00—13:30
вс:
выходной
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