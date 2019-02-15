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Фора-Банк, лицензия №1885

Фора-Банк - Дополнительный офис №7 "Обнинский"

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,20 67,10 15.02.2019 13:04
Евро от 1 74,85 75,75 15.02.2019 13:04
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон +7 48439 26-2-26, +7 48439 26-0-60
Калужская область, Обнинск, проспект Маркса, 73А

Режим работы

пн — пт:
09:00—19:00
сб:
09:30—16:30
13:00—13:30
вс:
выходной
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