Эс-Би-Ай Банк, лицензия №3185
Сокол, Аэропорт, станция Панфиловская
Эс-Би-Ай Банк (бывш. ЯР-Банк) - Центральный офис
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,23
|67,00
|15.02.2019 13:04
|Евро
|от 1
|74,72
|75,50
|15.02.2019 13:04
|
Китайский юань
за 10 ед. валюты
|от 1
|96,80
|99,80
|15.02.2019 13:04
|Фунт стерлингов Соединенного королевства
|от 1
|85,06
|86,20
|15.02.2019 13:04
|Швейцарский франк
|от 1
|65,85
|66,95
|15.02.2019 13:04
|
Японская иена
за 100 ед. валюты
|от 1
|60,05
|62,08
|15.02.2019 13:04
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
О комиссиях нет информации
Контактная информация
Показать телефон +7 495 651-65-12
Москва, Ленинградский проспект, 72к2
Режим работы
пн — пт:
10:00—18:30
сб, вс:
выходной
Дополнительная информация
С Эс-Би-Ай Банком Вы всегда можете забронировать денежные средства для покупки/продажи валюты по телефону (на сумму от 10 000 базовой валюты) на срок до одного часа.
220 700