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Эс-Би-Ай Банк, лицензия №3185

Эс-Би-Ай Банк (бывш. ЯР-Банк) - Центральный офис

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,23 67,00 15.02.2019 13:04
Евро от 1 74,72 75,50 15.02.2019 13:04
Китайский юань
за 10 ед. валюты
от 1 96,80 99,80 15.02.2019 13:04
Фунт стерлингов Соединенного королевства от 1 85,06 86,20 15.02.2019 13:04
Швейцарский франк от 1 65,85 66,95 15.02.2019 13:04
Японская иена
за 100 ед. валюты
от 1 60,05 62,08 15.02.2019 13:04
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

О комиссиях нет информации

Контактная информация

Показать телефон +7 495 651-65-12
Москва, Ленинградский проспект, 72к2
Сокол, Аэропорт, станция Панфиловская

Режим работы

пн — пт:
10:00—18:30
сб, вс:
выходной

Дополнительная информация

С Эс-Би-Ай Банком Вы всегда можете забронировать денежные средства для покупки/продажи валюты по телефону (на сумму от 10 000 базовой валюты) на срок до одного часа.

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