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Норвик Банк, лицензия №902

Норвик Банк — Центральный офис

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,50 66,95 15.02.2019 13:04
Евро от 1 75,00 75,50 15.02.2019 13:04
Фунт стерлингов Соединенного королевства от 1 84,30 86,50 15.02.2019 13:04
Швейцарский франк от 1 65,20 67,30 15.02.2019 13:04
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

О комиссиях нет информации

Контактная информация

Показать телефон +7 8332 555-777, +7 800 1001-777
Киров, ул. Преображенская, 4

Режим работы

пн — пт:
09:00—19:00
сб:
09:00—15:00
вс:
выходной
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