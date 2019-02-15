Норвик Банк, лицензия №902
Норвик Банк — Центральный офис
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,50
|66,95
|15.02.2019 13:04
|Евро
|от 1
|75,00
|75,50
|15.02.2019 13:04
|Фунт стерлингов Соединенного королевства
|от 1
|84,30
|86,50
|15.02.2019 13:04
|Швейцарский франк
|от 1
|65,20
|67,30
|15.02.2019 13:04
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
О комиссиях нет информации
Контактная информация
Показать телефон +7 8332 555-777, +7 800 1001-777
Киров, ул. Преображенская, 4
Режим работы
пн — пт:
09:00—19:00
сб:
09:00—15:00
вс:
выходной
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