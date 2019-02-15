БыстроБанк, лицензия №1745
Козья Слобода, Кремлёвская, Яшьлек
БыстроБанк - Операционный офис «Казань. Чистопольская»
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,30
|67,10
|15.02.2019 13:04
|Евро
|от 1
|74,80
|75,70
|15.02.2019 13:04
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон 8 800 3332-265
ул. Чистопольская, д. 60
Режим работы
пн — пт:
09:00—18:00
сб:
10:00—16:30
вс:
выходной
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