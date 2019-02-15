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БыстроБанк, лицензия №1745

БыстроБанк - Операционный офис «Казань. Чистопольская»

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,30 67,10 15.02.2019 13:04
Евро от 1 74,80 75,70 15.02.2019 13:04
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон 8 800 3332-265
ул. Чистопольская, д. 60
Козья Слобода, Кремлёвская, Яшьлек

Режим работы

пн — пт:
09:00—18:00
сб:
10:00—16:30
вс:
выходной
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