Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления Доллар США от 1 66,40 67,10 15.02.2019 13:05 Евро от 1 74,50 76,00 15.02.2019 13:05 Украинская гривна за 10 ед. валюты от 1 22,00 30,00 15.02.2019 13:05

Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.