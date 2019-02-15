Севастопольский Морской Банк, лицензия №3528
Севастопольский Морской Банк - Отделение №3
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,40
|67,10
|15.02.2019 13:04
|Евро
|от 1
|74,50
|76,00
|15.02.2019 13:04
|
Украинская гривна
за 10 ед. валюты
|от 1
|22,00
|30,00
|15.02.2019 13:04
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
- Обмен ветхих купюр
Есть комиссии
Контактная информация
Показать телефон +7 3652 572-985
Республика Крым, Симферополь, проспект Победы, 38
Режим работы
пн — пт:
09:00—17:00
12:30—13:30
сб, вс:
выходной
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