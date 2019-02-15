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Севастопольский Морской Банк, лицензия №3528

Севастопольский Морской Банк - Отделение №3

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,40 67,10 15.02.2019 13:04
Евро от 1 74,50 76,00 15.02.2019 13:04
Украинская гривна
за 10 ед. валюты
от 1 22,00 30,00 15.02.2019 13:04
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

  • Обмен ветхих купюр
Есть комиссии

Контактная информация

Показать телефон +7 3652 572-985
Республика Крым, Симферополь, проспект Победы, 38

Режим работы

пн — пт:
09:00—17:00
12:30—13:30
сб, вс:
выходной
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