Далена Банк, лицензия №1948
Марксистская, Таганская, Таганская
Далена Банк - Офис «Таганский»
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,56
|66,99
|15.02.2019 13:04
|Евро
|от 1
|75,06
|75,54
|15.02.2019 13:04
|Фунт стерлингов Соединенного королевства
|от 1
|85,20
|86,30
|15.02.2019 13:04
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон +7 495 730-20-43
Москва, Пестовский переулок, 5
Режим работы
пн — пт:
09:30—18:00
сб, вс:
выходной
Дополнительная информация
Курс не фиксируется
80 126