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Далена Банк, лицензия №1948

Далена Банк - Офис «Таганский»

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,56 66,99 15.02.2019 13:04
Евро от 1 75,06 75,54 15.02.2019 13:04
Фунт стерлингов Соединенного королевства от 1 85,20 86,30 15.02.2019 13:04
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон +7 495 730-20-43
Москва, Пестовский переулок, 5
Марксистская, Таганская, Таганская

Режим работы

пн — пт:
09:30—18:00
сб, вс:
выходной

Дополнительная информация

Курс не фиксируется

80 126