Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления Доллар США от 1 66,40 67,10 15.02.2019 13:04 Евро от 1 74,90 75,65 15.02.2019 13:04 Фунт стерлингов Соединенного королевства от 1 85,20 86,30 15.02.2019 13:04

Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.