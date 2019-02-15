Далена Банк, лицензия №1948
Авиамоторная, станция Андроновка, станция Шоссе Энтузиастов
Далена Банк - Центральный офис
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,40
|67,10
|15.02.2019 13:04
|Евро
|от 1
|74,90
|75,65
|15.02.2019 13:04
|Фунт стерлингов Соединенного королевства
|от 1
|85,20
|86,30
|15.02.2019 13:04
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон +7 495 673-10-10
Москва, шоссе Энтузиастов, 17
Режим работы
пн — пт:
09:30—18:00
сб, вс:
выходной
20 626