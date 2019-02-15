Заубер Банк, лицензия №1614
Чкаловская, Спортивная, Горьковская
Заубер Банк - Центральный офис
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,31
|66,74
|15.02.2019 13:35
|от 500
|66,31
|66,74
|Евро
|от 1
|75,03
|75,49
|15.02.2019 13:35
|от 500
|75,03
|75,49
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон +7 812 647-06-06, +7 812 640-07-02, +7 812 640-07-04
Санкт-Петербург, Большой проспект Петроградской стороны, 25/2
Режим работы
пн — пт:
09:30—20:00
сб, вс:
10:00—20:00
Дополнительная информация
Технические перерывы работы кассы в субботу и воскресенье: 12.00-12.15, 14.30-15.00, 18.00-18.15
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