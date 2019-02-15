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Заубер Банк, лицензия №1614

Заубер Банк - Центральный офис

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,31 66,74 15.02.2019 13:35
от 500 66,31 66,74
Евро от 1 75,03 75,49 15.02.2019 13:35
от 500 75,03 75,49
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон +7 812 647-06-06, +7 812 640-07-02, +7 812 640-07-04
Санкт-Петербург, Большой проспект Петроградской стороны, 25/2
Чкаловская, Спортивная, Горьковская

Режим работы

пн — пт:
09:30—20:00
сб, вс:
10:00—20:00

Дополнительная информация

Технические перерывы работы кассы в субботу и воскресенье: 12.00-12.15, 14.30-15.00, 18.00-18.15

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