Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления Доллар США от 1 66,31 66,74 15.02.2019 13:35 от 500 66,31 66,74 Евро от 1 75,03 75,49 15.02.2019 13:35 от 500 75,03 75,49

Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.