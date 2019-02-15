Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Дополнительная информация

Уважаемые клиенты, операции по обмену проводятся по предъявлению паспорта. Дополнительных комиссий нет. Режим работы с 10-00 до 18-00, суббота и воскресенье выходные дни.