Чувашкредитпромбанк, лицензия №1280
Сокольники, Красносельская, Бауманская
Чувашкредитпромбанк - ККО г. Москва
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,45
|66,84
|15.02.2019 15:42
|Евро
|от 1
|75,00
|75,50
|15.02.2019 15:42
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон +7 495 612-47-17, +7 495 122-00-47, +7 495 122-00-52
Москва, Русаковская улица, 13
Обмен валюты осуществляется в Кредитно-кассовом офисе, который расположен в Бизнес-центр «Бородино Плаза» на 1-ом этаже
Режим работы
пн — пт:
10:00—18:00
12:30—13:30
сб, вс:
выходной
Дополнительная информация
Уважаемые клиенты, операции по обмену проводятся по предъявлению паспорта. Дополнительных комиссий нет. Режим работы с 10-00 до 18-00, суббота и воскресенье выходные дни.
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