Чувашкредитпромбанк, лицензия №1280
Площадь Мужества, Политехническая, Академическая
Чувашкредитпромбанк - ККО г. Санкт-Петербург
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,57
|66,83
|15.02.2019 12:55
|Евро
|от 1
|75,10
|75,50
|15.02.2019 12:55
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон +7 812 644-81-33
Санкт-Петербург, пр-т Непокоренных, д. 49
г. Санкт-Петербург, пр-т Непокоренных, д. 49, Бизнес-центр «Н-49», 1 этаж . Обмен валюты осуществляется в Кредитно-кассовом офисе, который расположен в Бизнес-центре «Н-49» на первом этаже.
Режим работы
пн, вт, ср, чт:
10:00—18:00
12:30—13:15
пт:
10:00—17:00
12:30—13:15
сб, вс:
выходной
Дополнительная информация
Уважаемые клиенты, операции по обмену проводятся по предъявлению паспорта. Дополнительных комиссий нет.
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