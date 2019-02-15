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Чувашкредитпромбанк, лицензия №1280

Чувашкредитпромбанк - ККО г. Санкт-Петербург

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,57 66,83 15.02.2019 12:55
Евро от 1 75,10 75,50 15.02.2019 12:55
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон +7 812 644-81-33
Санкт-Петербург, пр-т Непокоренных, д. 49
г. Санкт-Петербург, пр-т Непокоренных, д. 49, Бизнес-центр «Н-49», 1 этаж . Обмен валюты осуществляется в Кредитно-кассовом офисе, который расположен в Бизнес-центре «Н-49» на первом этаже.
Площадь Мужества, Политехническая, Академическая

Режим работы

пн, вт, ср, чт:
10:00—18:00
12:30—13:15
пт:
10:00—17:00
12:30—13:15
сб, вс:
выходной

Дополнительная информация

Уважаемые клиенты, операции по обмену проводятся по предъявлению паспорта. Дополнительных комиссий нет.

226 600