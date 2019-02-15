Чувашкредитпромбанк, лицензия №1280
Белорусская, Белорусская, Динамо
ОКВКУ "На Белорусской" АКБ Чувашкредитпромбанк в г. Москва
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,50
|66,84
|15.02.2019 12:25
|Евро
|от 1
|75,05
|75,47
|15.02.2019 12:25
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон +7 495 612-47-17, +7 495 122-00-47, +7 495 122-00-52
Москва, Ленинградский проспект, д.26, корп. 1
Ленинградский проспект, д.26, корп. 1
Режим работы
пн — пт:
10:00—18:00
12:30—13:30
сб, вс:
выходной
Дополнительная информация
Уважаемые клиенты, операции по обмену проводятся по предъявлению паспорта. Дополнительных комиссий нет. При покупке/продаже сумм свыше 50 000 долларов США/Евро устанавливается индивидуальный курс обмена и непосредственно в отделении Банка в размере не более 20 копеек от текущих торгов на бирже. Режим работы с 10-00 до 18-00, суббота и воскресенье выходные дни, перерыв на обед с 12-30 до 13-30.
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