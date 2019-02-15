Дополнительная информация

Уважаемые клиенты, операции по обмену проводятся по предъявлению паспорта. Дополнительных комиссий нет. При покупке/продаже сумм свыше 50 000 долларов США/Евро устанавливается индивидуальный курс обмена и непосредственно в отделении Банка в размере не более 20 копеек от текущих торгов на бирже. Режим работы с 10-00 до 18-00, суббота и воскресенье выходные дни, перерыв на обед с 12-30 до 13-30.