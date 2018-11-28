Фора-Банк, лицензия №1885
Фора-Банк - ДО "Рыбинский"
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,35
|67,04
|15.02.2019 13:06
|Евро
|от 1
|74,85
|75,64
|15.02.2019 13:06
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон +7 4855 28-11-18
Рыбинск, Герцена 62/Кирова 9
Режим работы
09:00—20:00
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