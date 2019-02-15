Заубер Банк, лицензия №1614
Международная, Бухарестская, Волковская
Заубер Банк - ОКВКУ №4 «Международная»
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,36
|66,84
|15.02.2019 13:07
|от 500
|66,36
|66,84
|Евро
|от 1
|74,92
|75,39
|15.02.2019 13:07
|от 500
|74,92
|75,39
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон +7 812 647-06-06, +7 812 640-07-02, +7 812 640-07-04
Санкт-Петербург, улица Белы Куна, 8
Режим работы
09:30—20:30
166 464