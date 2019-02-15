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Заубер Банк, лицензия №1614

Заубер Банк - ОКВКУ №4 «Международная»

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,36 66,84 15.02.2019 13:07
от 500 66,36 66,84
Евро от 1 74,92 75,39 15.02.2019 13:07
от 500 74,92 75,39
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон +7 812 647-06-06, +7 812 640-07-02, +7 812 640-07-04
Санкт-Петербург, улица Белы Куна, 8
Международная, Бухарестская, Волковская

Режим работы

09:30—20:30
166 464