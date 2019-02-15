Заубер Банк, лицензия №1614
Жулебино, Котельники, Лермонтовский проспект
Заубер Банк - ДО №3 «Жулебино»
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,36
|66,84
|15.02.2019 13:07
|от 500
|66,36
|66,84
|Евро
|от 1
|75,11
|75,69
|15.02.2019 13:07
|от 500
|75,11
|75,69
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон +7 495 647-06-06, +7 495 640-07-02, +7 495 640-07-04
109431, Москва, ул. Генерала Кузнецова, д. 27/1
Режим работы
пн — пт:
09:30—20:00
сб, вс:
10:00—20:00
Дополнительная информация
обмен валюты без комиссии
579 808