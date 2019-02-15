Фора-Банк, лицензия №1885
Маяковская, Площадь Восстания, Владимирская
Фора-Банк - Дополнительный офис «Олимпик Плаза» Филиала в г.Санкт-Петербург
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,40
|66,90
|15.02.2019 13:06
|Евро
|от 1
|75,00
|75,50
|15.02.2019 13:06
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Есть комиссии
Контактная информация
Показать телефон +7 812 414-31-75, 8 800 100-98-89
191025, Санкт-Петербург, ул.Стремянная, д.21/5, лит.А
МТРЦ "Олимпик Плаза"
Режим работы
пн — пт:
09:00—21:00
сб:
11:00—21:00
вс:
выходной
Дополнительная информация
Обмен валюты, вклады, денежные переводы
59 277