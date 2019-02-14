Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления Доллар США от 1 65,60 67,00 14.02.2019 11:37 Евро от 1 74,30 75,80 14.02.2019 11:37

Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.