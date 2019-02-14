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Москва-Сити, лицензия №3247

Москва-Сити - ККО "Калининград"

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 65,60 67,00 14.02.2019 11:37
Евро от 1 74,30 75,80 14.02.2019 11:37
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон +7 4012 20-14-17, +7 4012 20-14-18
236022 г. Калининград, Советский проспект, дом 9-11
пом. I из литера А, А1, а

Режим работы

пн — пт:
09:15—17:30
сб:
09:15—16:30
вс:
выходной
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