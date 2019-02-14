Москва-Сити, лицензия №3247
Москва-Сити - ККО "Калининград"
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|65,60
|67,00
|14.02.2019 11:37
|Евро
|от 1
|74,30
|75,80
|14.02.2019 11:37
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон +7 4012 20-14-17, +7 4012 20-14-18
236022 г. Калининград, Советский проспект, дом 9-11
пом. I из литера А, А1, а
Режим работы
пн — пт:
09:15—17:30
сб:
09:15—16:30
вс:
выходной
14 130