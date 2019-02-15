Черноморский банк развития и реконструкции, лицензия №3527
ЧБРР - Головной офис
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,20
|67,00
|15.02.2019 13:06
|Евро
|от 1
|74,50
|76,00
|15.02.2019 13:06
|
Китайский юань
за 10 ед. валюты
|от 1
|86,00
|100,00
|15.02.2019 13:06
|
Украинская гривна
за 10 ед. валюты
|от 1
|20,00
|28,00
|15.02.2019 13:06
|Фунт стерлингов Соединенного королевства
|от 1
|82,00
|85,50
|15.02.2019 13:06
|Швейцарский франк
|от 1
|65,60
|66,50
|15.02.2019 13:06
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
О комиссиях нет информации
Контактная информация
Показать телефон +7 3652 548-905, +7 978 099-03-80
Республика Крым, Симферополь, Большевистская улица, 24
Режим работы
пн — пт:
09:00—18:00
13:00—14:00
сб, вс:
выходной
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