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Черноморский банк развития и реконструкции, лицензия №3527

ЧБРР - Головной офис

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,20 67,00 15.02.2019 13:06
Евро от 1 74,50 76,00 15.02.2019 13:06
Китайский юань
за 10 ед. валюты
от 1 86,00 100,00 15.02.2019 13:06
Украинская гривна
за 10 ед. валюты
от 1 20,00 28,00 15.02.2019 13:06
Фунт стерлингов Соединенного королевства от 1 82,00 85,50 15.02.2019 13:06
Швейцарский франк от 1 65,60 66,50 15.02.2019 13:06
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

О комиссиях нет информации

Контактная информация

Показать телефон +7 3652 548-905, +7 978 099-03-80
Республика Крым, Симферополь, Большевистская улица, 24

Режим работы

пн — пт:
09:00—18:00
13:00—14:00
сб, вс:
выходной
47 188