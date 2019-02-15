Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления Доллар США от 1 66,20 67,00 15.02.2019 13:06 Евро от 1 74,50 76,00 15.02.2019 13:06 Китайский юань за 10 ед. валюты от 1 86,00 100,00 15.02.2019 13:06 Украинская гривна за 10 ед. валюты от 1 20,00 28,00 15.02.2019 13:06 Фунт стерлингов Соединенного королевства от 1 82,00 85,50 15.02.2019 13:06 Швейцарский франк от 1 65,60 66,50 15.02.2019 13:06

Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.