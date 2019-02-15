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Фора-Банк, лицензия №1885

Фора-Банк - Операционный офис "Коломенский"

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,05 67,25 15.02.2019 13:06
Евро от 1 74,70 75,90 15.02.2019 13:06
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон +7 496 619-28-52, +7 496 619-35-87
Московская область, Коломна, улица Гагарина, 7Ак2

Режим работы

пн — пт, сб:
09:00—19:00
вс:
выходной
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