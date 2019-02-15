Фора-Банк, лицензия №1885
Фора-Банк - Операционный офис "Коломенский"
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,05
|67,25
|15.02.2019 13:06
|Евро
|от 1
|74,70
|75,90
|15.02.2019 13:06
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон +7 496 619-28-52, +7 496 619-35-87
Московская область, Коломна, улица Гагарина, 7Ак2
Режим работы
пн — пт, сб:
09:00—19:00
вс:
выходной
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