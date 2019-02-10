Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления Доллар США от 1 66,40 67,00 15.02.2019 13:08 Евро от 1 75,00 75,55 15.02.2019 13:08 Фунт стерлингов Соединенного королевства от 1 84,50 87,00 10.02.2019 08:24 Швейцарский франк от 1 65,00 67,20 10.02.2019 08:24

Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.