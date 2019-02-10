Фора-Банк, лицензия №1885
Фора-Банк - ДО "На сибирской"
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,40
|67,00
|15.02.2019 13:08
|Евро
|от 1
|75,00
|75,55
|15.02.2019 13:08
|Фунт стерлингов Соединенного королевства
|от 1
|84,50
|87,00
|10.02.2019 08:24
|Швейцарский франк
|от 1
|65,00
|67,20
|10.02.2019 08:24
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон +7 342 200-92-50, +7 342 200-96-05
Пермь, Сибирская улица, 16
Режим работы
пн — пт:
09:00—20:00
сб, вс:
10:00—16:00
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