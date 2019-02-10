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Фора-Банк, лицензия №1885

Фора-Банк - ДО "На сибирской"

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,40 67,00 15.02.2019 13:08
Евро от 1 75,00 75,55 15.02.2019 13:08
Фунт стерлингов Соединенного королевства от 1 84,50 87,00 10.02.2019 08:24
Швейцарский франк от 1 65,00 67,20 10.02.2019 08:24
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон +7 342 200-92-50, +7 342 200-96-05
Пермь, Сибирская улица, 16

Режим работы

пн — пт:
09:00—20:00
сб, вс:
10:00—16:00
20 605