Фора-Банк, лицензия №1885
Фора-Банк - ОКВКУ "Ярмарка"
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,40
|67,00
|15.02.2019 13:08
|Евро
|от 1
|75,00
|75,55
|15.02.2019 13:08
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон +7 342 235-04-50
Пермь, шоссе Космонавтов, 8
Режим работы
пн — пт, сб:
09:00—17:30
13:00—14:00
вс:
выходной
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