Вход
Фора-Банк, лицензия №1885

Фора-Банк - ОКВКУ "Ярмарка"

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,40 67,00 15.02.2019 13:08
Евро от 1 75,00 75,55 15.02.2019 13:08
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон +7 342 235-04-50
Пермь, шоссе Космонавтов, 8

Режим работы

пн — пт, сб:
09:00—17:30
13:00—14:00
вс:
выходной
12 144