Зенит Сочи, лицензия №232
Зенит Сочи
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,60
|67,30
|14.02.2019 17:33
|Евро
|от 1
|75,10
|75,90
|14.02.2019 17:33
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
О комиссиях нет информации
Контактная информация
Показать телефон +7 862 264-00-90
г. Сочи, ул. Навагинская, дом 14
Режим работы
пн — пт, сб:
09:00—18:00
вс:
11:00—18:00
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