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Зенит Сочи, лицензия №232

Зенит Сочи

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,60 67,30 14.02.2019 17:33
Евро от 1 75,10 75,90 14.02.2019 17:33
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

О комиссиях нет информации

Контактная информация

Показать телефон +7 862 264-00-90
г. Сочи, ул. Навагинская, дом 14

Режим работы

пн — пт, сб:
09:00—18:00
вс:
11:00—18:00
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