Металлург, лицензия №2877
Арбатская, Арбатская, Александровский сад
Банк Металлург - Дополнительный офис "Центральный"
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,00
|66,85
|15.02.2019 13:07
|Евро
|от 1
|75,05
|75,70
|15.02.2019 13:07
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон +7 495 637-85-10
Москва, Нижний Кисловский переулок, 5с1
Режим работы
пн, вт, ср, чт:
10:00—21:00
пт:
10:00—20:00
сб, вс:
выходной
136 230