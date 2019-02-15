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Металлург, лицензия №2877

Банк Металлург - Дополнительный офис "Центральный"

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,00 66,85 15.02.2019 13:07
Евро от 1 75,05 75,70 15.02.2019 13:07
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон +7 495 637-85-10
Москва, Нижний Кисловский переулок, 5с1
Арбатская, Арбатская, Александровский сад

Режим работы

пн, вт, ср, чт:
10:00—21:00
пт:
10:00—20:00
сб, вс:
выходной
136 230