Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления Доллар США от 1 66,00 66,85 15.02.2019 13:07 Евро от 1 75,05 75,70 15.02.2019 13:07

Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.