Банк Казани, лицензия №708
Банк Казани - Нижнекамск
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,43
|66,85
|15.02.2019 13:08
|Евро
|от 1
|74,93
|75,35
|15.02.2019 13:08
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
О комиссиях нет информации
Контактная информация
Показать телефон +7 8555 49-88-09
Республика Татарстан, Нижнекамск, улица Менделеева, 35А
Режим работы
пн — пт:
09:00—19:00
сб:
10:00—15:30
вс:
выходной
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