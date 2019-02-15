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Банк Казани, лицензия №708

Банк Казани - ОО "Нижегородский №1"

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,43 66,85 15.02.2019 13:08
Евро от 1 74,93 75,35 15.02.2019 13:08
Фунт стерлингов Соединенного королевства от 1 84,85 85,95 15.02.2019 13:08
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

О комиссиях нет информации

Контактная информация

Показать телефон 8 800 77-518-77
603000, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 148
Горьковская, Московская, Московская

Режим работы

пн — пт:
10:00—18:00
сб, вс:
выходной
30 260