Финам Банк, лицензия №2799
Финам Банк - ККО в г. Иркутск
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,61
|66,87
|15.02.2019 13:09
|Евро
|от 1
|75,16
|75,43
|15.02.2019 13:09
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
О комиссиях нет информации
Контактная информация
Показать телефон +7 3952 28-08-58
Иркутск, улица Ленина, 6
Режим работы
пн — пт:
11:00—20:00
14:30—15:30
сб, вс:
выходной
14 930