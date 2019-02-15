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Финам Банк, лицензия №2799

Финам Банк - ККО в г. Иркутск

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,61 66,87 15.02.2019 13:09
Евро от 1 75,16 75,43 15.02.2019 13:09
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

О комиссиях нет информации

Контактная информация

Показать телефон +7 3952 28-08-58
Иркутск, улица Ленина, 6

Режим работы

пн — пт:
11:00—20:00
14:30—15:30
сб, вс:
выходной
14 930