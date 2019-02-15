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Финам Банк, лицензия №2799

Финам Банк - ККО г. Красноярск

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,56 66,83 15.02.2019 13:07
Евро от 1 75,07 75,88 15.02.2019 13:07
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

О комиссиях нет информации

Контактная информация

Показать телефон +7 391 254-21-21
Красноярск, улица 78-й Добровольческой Бригады, 14Б

Режим работы

пн — пт:
09:00—21:00
13:45—14:15
сб:
10:00—18:00
15:00—16:00
вс:
выходной

Дополнительная информация

С понедельника по пятницу второй перерыв с 17:30 до 18:00

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