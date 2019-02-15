Финам Банк, лицензия №2799
Финам Банк - ККО г. Красноярск
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,56
|66,83
|15.02.2019 13:07
|Евро
|от 1
|75,07
|75,88
|15.02.2019 13:07
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
О комиссиях нет информации
Контактная информация
Показать телефон +7 391 254-21-21
Красноярск, улица 78-й Добровольческой Бригады, 14Б
Режим работы
пн — пт:
09:00—21:00
13:45—14:15
сб:
10:00—18:00
15:00—16:00
вс:
выходной
Дополнительная информация
С понедельника по пятницу второй перерыв с 17:30 до 18:00
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