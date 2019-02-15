Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

О комиссиях нет информации

О комиссиях нет информации

Дополнительная информация

С понедельника по пятницу второй перерыв с 17:30 до 18:00