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Финам Банк, лицензия №2799

Финам Банк - ККО в г. Казань-2

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,51 66,79 15.02.2019 13:09
Евро от 1 75,06 75,29 15.02.2019 13:09
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон +7 843 210-17-17
Республика Татарстан, Казань, улица Декабристов, 100
Яшьлек, Козья Слобода, Северный вокзал

Режим работы

пн — пт:
10:00—19:00
сб, вс:
выходной
5 506