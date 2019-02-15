Финам Банк, лицензия №2799
Яшьлек, Козья Слобода, Северный вокзал
Финам Банк - ККО в г. Казань-2
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,51
|66,79
|15.02.2019 13:09
|Евро
|от 1
|75,06
|75,29
|15.02.2019 13:09
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон +7 843 210-17-17
Республика Татарстан, Казань, улица Декабристов, 100
Режим работы
пн — пт:
10:00—19:00
сб, вс:
выходной
5 506