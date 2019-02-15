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Финам Банк, лицензия №2799

Финам Банк - ККО в г. Челябинск

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,57 66,80 15.02.2019 13:08
Евро от 1 75,11 75,33 15.02.2019 13:08
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон +7 925 758-35-15, *1945 (доб.3756)
Челябинск, Красная улица, 63

Режим работы

пн — пт:
10:00—19:00
сб, вс:
выходной
3 061