Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления Доллар США от 1 66,57 66,80 15.02.2019 13:08 Евро от 1 75,11 75,33 15.02.2019 13:08

Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.