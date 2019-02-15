Финам Банк, лицензия №2799
Финам Банк - ККО в г. Челябинск
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,57
|66,80
|15.02.2019 13:08
|Евро
|от 1
|75,11
|75,33
|15.02.2019 13:08
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон +7 925 758-35-15, *1945 (доб.3756)
Челябинск, Красная улица, 63
Режим работы
пн — пт:
10:00—19:00
сб, вс:
выходной
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