Финам Банк, лицензия №2799
Финам Банк - ККО в г. Рязань
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,10
|66,89
|15.02.2019 13:08
|Евро
|от 1
|74,71
|75,55
|15.02.2019 13:08
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон +7 491 250-20-70
Рязань, улица Урицкого, 33
Режим работы
пн — пт:
09:00—19:00
сб:
10:00—17:00
вс:
выходной
9 875