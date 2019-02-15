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Внешфинбанк, лицензия №3173

Внешфинбанк - ККО "Вологодский"

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,35 66,85 15.02.2019 13:09
Евро от 1 75,00 75,40 15.02.2019 13:09
Китайский юань
за 10 ед. валюты
от 1 95,00 101,00 15.02.2019 13:09
Фунт стерлингов Соединенного королевства от 1 85,00 86,50 15.02.2019 13:09
Швейцарский франк от 1 65,85 67,20 15.02.2019 13:09
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон +7 8172 78-70-87
Вологда, Зосимовская улица, 47

Режим работы

пн:
09:00—18:00
вт:
09:00—18:00
ср:
09:00—18:00
чт:
09:00—18:00
пт:
09:00—18:00
сб:
выходной
вс:
выходной
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