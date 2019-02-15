Внешфинбанк, лицензия №3173
Внешфинбанк - ККО "Вологодский"
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,35
|66,85
|15.02.2019 13:09
|Евро
|от 1
|75,00
|75,40
|15.02.2019 13:09
|
Китайский юань
за 10 ед. валюты
|от 1
|95,00
|101,00
|15.02.2019 13:09
|Фунт стерлингов Соединенного королевства
|от 1
|85,00
|86,50
|15.02.2019 13:09
|Швейцарский франк
|от 1
|65,85
|67,20
|15.02.2019 13:09
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон +7 8172 78-70-87
Вологда, Зосимовская улица, 47
Режим работы
пн:
09:00—18:00
вт:
09:00—18:00
ср:
09:00—18:00
чт:
09:00—18:00
пт:
09:00—18:00
сб:
выходной
вс:
выходной
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